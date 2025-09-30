Cinco detenidos el saldo de agresión a policías en baile

La riña donde civiles agredieron a policías de Escobedo se registró durante un baile clandestino, en la colonia Jardines de San Martín

Cinco personas detenidas fue el saldo de la riña donde civiles agredieron a policías de Escobedo durante un baile en la colonia Jardines de San Martín.

Los sospechosos, informó el municipio, fueron llevados ante un juez cívico para determinar si ameritaba un arresto administrativo o si son puestos a disposición del Ministerio Público.

A través de un comunicado se detalló que los uniformados tuvieron que utilizar armas no letales para disuadir los ataques.

Sin embargo, aseguró la autoridad, la trifulca no dejó personas lesionadas.

Fue durante la noche del sábado y madrugada del domingo cuando se registró el baile clandestino en las calles Claveles y Azaleas.

Para el evento se cerraron vialidades completas sin contar con la autorización de Tránsito de Escobedo.

Vecinos del sector denunciaron al 911 el exceso de ruido, por lo que se desplegaron elementos para investigar.

A su arribo, los uniformados fueron recibidos a insultos, gritos y pedradas.

Imágenes de captadas por testigos muestran en momento en que riscos de gran tamaño son lanzados contra los oficiales.