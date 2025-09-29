Agreden a elementos tras reporte de riña en Escobedo

Autoridades afirman que el evento no contaba con los permisos otorgados por municipio para realizarlo en calles de la colonia Jardines de San Martín

Tras recibir un reporte ciudadano sobre una presunta riña en Escobedo, elementos de proximidad acudieron hasta la colonia Jardines de San Martín para corroborar los hechos.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos con agresiones físicas, además de que sus unidades oficiales también resultaran dañadas, luego de que objetos como piedras fueron lanzadas hacia las autoridades.

Tras ser superados en número, se hizo el uso de armas S2, empleadas bajo el estricto apego a los protocolos establecidos.

Destacan que en el lugar se realizaba un baile sobre la vía pública, el cual, no contaba con el permiso municipal requerido, generando exceso de ruido y la obstrucción total de la vialidad.

De acuerdo con las autoridades, se enfatizó que no se encuentran en contra de la realización de dichos eventos, "siempre y cuando se desarrollen en orden, con respeto entre los asistentes y cumpliendo con los permisos correspondientes", ante la presencia de familias enteras, incluidos menores de edad.

Sin embargo, se aclaró que las agresiones violentas contra los elementos no serán permitidas, debido a que solo atendieron los reportes ciudadanos recibidos.