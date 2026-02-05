Cierra enero con 3 muertes por accidentes labores en Nuevo León

En menos de 30 días, una planta industrial, una obra vial y una construcción particular se convirtieron en escenarios mortales en la entidad

Enero cerró con un saldo fatal: al menos tres trabajadores murieron tras sufrir accidentes mientras trabajaban. Fueron hechos separados pero que marcan un patrón: fallas en las condiciones de seguridad que terminan en tragedia.

En menos de 30 días, una planta industrial, una obra vial y una construcción particular se convirtieron en escenarios mortales, sumando tres vidas perdidas mientras cumplían con su jornada laboral.

El primer caso ocurrió el 4 de enero en la planta de la empresa Nemak, especializada en el diseño y fabricación de componentes de aluminio para vehículos eléctricos, en García. La víctima fue identificada como Carlos Martínez, de 37 años, quien realizaba labores en el área de moldeo cuando el equipo que manipulaba le comprimió el tórax.

El segundo hecho ocurrió el 14 de enero en la obra de retorno del Paso Superior Vial de Miguel Alemán, en San Nicolás. En este incidente perdió la vida Yadir Castro Vázquez, de 48 años, operador de un camión que transportaba material para la construcción.

De acuerdo con los informes, el accidente se presentó durante las maniobras de descarga de tubería de obra. El trabajador cayó de la unidad y uno de los tubos le impactó la pierna izquierda, ocasionándole heridas de gravedad.

El tercer accidente mortal se registró el 29 de enero al sur del municipio de Monterrey, en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Torres. Un trabajador, quien no fue identificado, realizaba labores de demolición cuando una barda colapsó de manera repentina. El obrero quedó parcialmente atrapado entre los escombros y fragmentos del material desprendido lo golpearon directamente en la cabeza.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México se registraron 376 mil 257 accidentes laborales durante 2024, última actualización disponible. De estos, 529 derivaron en defunciones y 7 mil 93 en incapacidades permanentes.

En el caso de Nuevo León, durante ese mismo año se contabilizaron 25 mil 815 accidentes laborales, con 24 muertes y 676 casos de incapacidad permanente.

Estas cifras colocan a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor número de accidentes laborales, sólo por debajo del Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México, y por encima de Baja California y Guanajuato.

Los sectores considerados más vulnerables ante este tipo de incidentes son la industria manufacturera, el comercio, la construcción y el transporte.