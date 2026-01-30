Muere hombre tras caerle barda encima durante demolición

El accidente laboral provocó la movilización de elementos de rescate en una propiedad de la colonia Las Torres, al sur de Monterrey

Un trabajador perdió la vida luego de que una barda le cayera encima mientras realizaba labores de demolición en una construcción ubicada al sur del municipio de Monterrey.

El fatal accidente ocurrió la tarde de este jueves, cuando el hombre se encontraba trabajando en una obra presuntamente de carácter particular.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada y de la cual tampoco se precisó la edad, realizaba maniobras de demolición cuando, aparentemente por una mala ejecución de los trabajos, una de las bardas colapsó de manera repentina, sepultándolo parcialmente bajo los escombros.

El hecho se registró sobre la calle Montecarlo, en su cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Torres.

Tras el colapso, parte del material desprendido impactó directamente en la cabeza del trabajador, provocándole lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte de forma inmediata.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron una revisión del área para descartar riesgos adicionales.

Tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Elementos de Fuerza Civil se encargaron de acordonar la zona para evitar el paso de personas y vehículos, mientras se esperaba la llegada de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, se aguardó el arribo del Servicio Médico Forense, encargado del levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la obra contaba con los permisos correspondientes ni si se aplicarán sanciones.