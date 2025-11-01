Chófer que volcó tráiler en Allende no estaba apto para manejar

El conductor del tráiler que transportaba contenedores de combustible viajaba por calles prohibidas para unidades de carga pesada.

El chofer que participó en una volcadura en Allende no estaba en condiciones para manejar, vecinos intentaron detenerlo para evitar una tragedia mayor.

Los vecinos de la calle Zuazua en la colonia Sección Independencia, le solicitaron que se esperara por las condiciones en las que se encontraba y el lugar que se trataba de una loma no era la adecuada para que un tráiler pasara por este sitio.

Varios hombres bajaron al conductor del tráiler para un diálogo porque era una pendiente muy marcada y un tráiler cargado no habría circulado por esa vialidad.

Dialogaron por varios minutos con el hombre, pero este se negó, aferrándose al volante y en minutos se registró la volcadura que terminó con el derrame del combustible y el cierre de la vialidad en dos carriles de la carretera Allende Cadereyta.

Elementos de Fuerza Civil arribaron al lugar donde se registró el accidente para investigar la procedencia del líquido que transportaba en la caja cerrada del tráiler.

Eran varios los contenedores que transportaba en una caja seca, y la policía coordinada con fuerza civil investigaba de dónde procedía la carga.

El chofer del tráiler fue trasladado, herido por paramédicos de la Cruz Roja, a un hospital para su valoración