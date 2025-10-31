Vuelca tráiler que transportaba diésel en Allende, NL

El tráiler transportaba contenedores de diésel, mismos que comenzaron a derramarse y están a punto de llegar a la carretera Allende-Cadereyta.

Un accidente vial tipo volcadura se registró en Allende, donde participó un tráiler cargado de contenedores de diésel.

El accidente se registró en la calle Zuazua en su cruce con la calle Álvaro Obregón, en la colonia Sección Independencia.

El vehículo participante se trata de un tráiler Kenworth con placas de circulación 94AS5W del servicio público federal Y con razón social entrega.

El tráiler circulaba por la calle zuazua y en una pendiente descendiente pierde el control y se proyecta con una vivienda, causándole daños a la estructura del domicilio.

En la parte trasera transportaba una caja seca y al interior contenedores de diésel, por lo cual fue acordonado el perímetro para evitar una reacción.

Elementos de fuerza civil acudieron al lugar del accidente coordinados con la policía local para investigar las causas del lugar donde circulaba y la procedencia del diésel que transportaba.

CERRADOS CARRILES DE CIRCULACIÓN EN DIRECCIÓN DE CADEREYTA ALLENDE

Por el derrame de diésel por la volcadura de un tráiler que lo transportaba, los carriles de circulación fueron cerrados mientras eliminaban riesgos.

Los carriles de circulación en dirección de Cadereyta-Allende se mantuvieron cerrados y realizaron un contraflujo para darle fluidez a la vialidad ya en los límites de Allende.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al lugar donde se registró la volcadura del tráiler y verificó la procedencia del diesel.

Con una máquina retroexcavadora utilizaron tierra para absorber el diésel que se estaba fugando.

No se aclaró cuánta fue la cantidad de diésel derramado en la calle Zuazua al momento de la volcadura.