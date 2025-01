Choca ruta 39 contra poste y deja sin luz a la colonia San José

Un camión de transporte público de la ruta 39 protagonizó un accidente con un poste que dejó sin suministro eléctrico a la colonia San José, al norte de Monterrey.

El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas cuando un tráiler de carga pesada obstaculizaba el paso de la lateral de la avenida Bernardo Reyes; al realizar maniobras para ingresar a una empresa ubicada en la zona, específicamente en la colonia San José.

Durante la maniobra, agentes ministeriales en una patrulla detuvieron el tráfico para permitir el movimiento del tráiler.

De acuerdo con declaraciones del conductor del tráiler, un camión de la ruta 39 que circulaba a exceso de velocidad intentó frenar de manera abrupta para evitar colisionar con la patrulla.

Sin embargo, el frenado brusco provocó que la unidad de transporte público perdiera el control y se estrellara violentamente contra un poste de concreto que suministraba energía eléctrica.

“Venía muy rápido el camión, frenó bruscamente para no pegarle a los ministeriales y chocó contra el poste, me bajé rapidamente para que los cables de alta tensión no me agarraran y me matara”, indicó a INFO7 el conductor del tráiler.

El impacto derribó el poste junto con un transformador, dejando sin luz a las colonias San José, Santa Fe Poniente y Ferrocarrilera.

Equipos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lograron restablecer el servicio en Santa Fe Poniente y Ferrocarrilera en cuestión de minutos.

No obstante, la colonia San José permaneció sin energía debido a los severos daños ocasionados al transformador, cuya reparación según personal en el lugar podría prolongarse durante el día.

El conductor del camión de transporte público fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no sufrió heridas de gravedad.

El incidente fue atribuido, según elementos de Tránsito, a la falta de coordinación en las maniobras del tráiler y el exceso de velocidad del camión de la ruta 39.

Será investigado por las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, personal de CFE continúa trabajando para restablecer el suministro eléctrico en su totalidad.

