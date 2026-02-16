VIE 14 FEB
Celebra Igualdad 'Día del Amor y la amistad' con mujeres de NL

Por: Diana Leyva

15 Febrero 2026, 11:11

La titular Martha Herrera destacó la importancia de reconocer el trabajo de las mujeres nuevoleonesas, cuya labora representa un pilar fundamental

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó un encuentro en centros comunitarios, con el fin de fortalecer acciones de capacitación y acompañamiento para mujeres cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la titular Martha Herrera, destacó la importancia de reconocer el trabajo de las mujeres nuevoleonesas, cuya labora representa un pilar fundamental para el bienestar de las familias y de las comunidades.

También señaló que estos espacios permiten consolidar procesos de formaciónorientación y acompañamiento para ampliar sus oportunidades de desarrollo.

El programa "Ayudamos a las Mujeres" brinda acompañamiento integral a mujeres cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, mediante capacitación, orientación y acceso a servicios que contribuyen a su bienestar y autonomía.

