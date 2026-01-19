Igualdad da inicio a talleres en centros comunitarios del 2026

Servicios presenciales y en línea, desde talleres de estimulación temprana y belleza hasta becas del 100% en preparatorias de la UANL

La Secretaría de Igualdad e Inclusión dio inicio este domingo al primer trimestre de talleres con el fin de brindar más oportunidades del fortalecimiento comunitario, habilidades para la vida y desarrollo de capacidades en Nuevo León.

Ofrecerán más de 300 talleres y servicios

En este año, se ofertarán más de 300 talleres y servicios en las áreas de educación, deportes, tecnología, arte y cultura, emprendimiento, oficios, psicología y salud; de los cuales 286 serán presenciales y 44 en línea.

Dentro de los talleres presenciales se cuenta con robótica, fútbol, gimnasia aérea, karate, box, lucha, taekwondo, educación inicial, estimulación temprana, inducción a la educación primaria, inglés, lenguaje, matemáticas, computación, diseño gráfico, Google apps, Office, belleza, carpintería, cocina, panadería, pastelería, repostería, corte y confección, electricidad.

Mientras que los talleres en línea abarcan diversos rubros como: acondicionamiento físico, gimnasia, karate, ritmo y fitness, taekwondo, yoga, uñas, belleza, bolsas tejidas, pasta flexible, piñatas, chocolatería, dulces regionales, cocina práctica, pastelería, repostería y decoración, inglés, introducción a la lengua de señas mexicana, entre otros.

Brindan becas del 100% en nivel superior y media superior

Entre los servicios que se ofrecen en estos Centros Comunitarios se encuentran becas del 100% en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría de la Universidad Ciudadana, así como en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Actualmente, estos Centros Comunitarios se encuentran en los municipios de:

Monterrey

Santa Catarina

Escobedo

Juárez

Sabinas Hidalgo

Allende

Cadereyta

Cerralvo

China

El Carmen

Galeana

General Terán

Zuazua

Higueras

Linares

Montemorelos

Pesquería

Salinas Victoria

Santiago

Bustamante

Zaragoza

Las inscripciones se realizan en modalidad presencial en el horario de 9:00 a 18:00 horas con una copa del del CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.

Mientras que para los talleres en línea, las inscripciones se realizan en el siguiente link:

http://registro.sii.nl.gob.mx:8020/