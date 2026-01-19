Info 7 Logo
Igualdad da inicio a talleres en centros comunitarios del 2026

Por: Diana Leyva

18 Enero 2026, 11:51

Servicios presenciales y en línea, desde talleres de estimulación temprana y belleza hasta becas del 100% en preparatorias de la UANL

La Secretaría de Igualdad e Inclusión dio inicio este domingo al primer trimestre de talleres con el fin de brindar más oportunidades del fortalecimiento comunitario, habilidades para la vida y desarrollo de capacidades en Nuevo León.

Ofrecerán más de 300 talleres y servicios

En este año, se ofertarán más de 300 talleres y servicios en las áreas de educación, deportes, tecnología, arte y cultura, emprendimiento, oficios, psicología y salud; de los cuales 286 serán presenciales y 44 en línea.

Dentro de los talleres presenciales se cuenta con robótica, fútbol, gimnasia aérea, karate, box, lucha, taekwondo, educación inicial, estimulación temprana, inducción a la educación primaria, inglés, lenguaje, matemáticas, computación, diseño gráfico, Google apps, Office, belleza, carpintería, cocina, panadería, pastelería, repostería, corte y confección, electricidad. 

Arranca-Igualdad-trimestre-talleres-centros-comunitarios.jpg

Mientras que los talleres en línea abarcan diversos rubros como: acondicionamiento físico, gimnasia, karate, ritmo y fitness, taekwondo, yoga, uñas, belleza, bolsas tejidas, pasta flexible, piñatas, chocolatería, dulces regionales, cocina práctica, pastelería, repostería y decoración, inglés, introducción a la lengua de señas mexicana, entre otros. 

Brindan becas del 100% en nivel superior y media superior

Entre los servicios que se ofrecen en estos Centros Comunitarios se encuentran becas del 100% en los niveles de bachilleratolicenciatura maestría de la Universidad Ciudadana, así como en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Actualmente, estos Centros Comunitarios se encuentran en los municipios de:

  • Monterrey
  • Santa Catarina
  • Escobedo
  • Juárez
  • Sabinas Hidalgo
  • Allende
  • Cadereyta
  • Cerralvo
  • China
  • El Carmen
  • Galeana
  • General Terán
  • Zuazua
  • Higueras
  • Linares
  • Montemorelos
  • Pesquería
  • Salinas Victoria
  • Santiago
  • Bustamante
  • Zaragoza

Las inscripciones se realizan en modalidad presencial en el horario de 9:00 a 18:00 horas con una copa del del CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.

Mientras que para los talleres en línea, las inscripciones se realizan en el siguiente link:

http://registro.sii.nl.gob.mx:8020/ 

