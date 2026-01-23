Catean vivienda vinculada a homicidio de pareja en García

Elementos de la Fiscalía estatal iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen ocurrido el pasado martes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades realizaron el cateo de una vivienda presuntamente relacionada con el homicidio de una pareja que fue ejecutada a balazos en el municipio de García.

El operativo se llevó a cabo la mañana de este jueves, en la colonia Villa Azul, sobre la calle Lisboa, en el domicilio marcado con el número 322, donde se mantuvo un despliegue de elementos de seguridad.

Al sitio arribaron agentes investigadores, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen ocurrido el pasado martes, alrededor de las 23:30 horas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, varios sujetos armados y encapuchados habrían ingresado al domicilio y realizado múltiples detonaciones de arma de fuego, privando de la vida de manera inmediata a un hombre de aproximadamente 40 años y a una mujer de entre 25 y 30 años.

Durante el cateo, las autoridades levantaron diversos indicios con el fin de esclarecer el móvil del ataque, ya que se presume que al interior de la vivienda podría existir evidencia relevante para integrar la carpeta de investigación.