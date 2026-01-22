Ejecutan a pareja en la colonia Villa Azul, en García

Se informó de manera preliminar que los agresores habrían llegado directamente al domicilio para atentar contra la vida de la pareja

Una pareja fue asesinada a balazos la noche del martes tras un ataque armado registrado en la colonia Villa Azul, en el municipio de García, donde sujetos armados irrumpieron en un domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, en el cruce de las calles Villa de Lisboa y Villa Versalles, luego de que vecinos escucharan múltiples detonaciones de arma de fuego y alertaran a las autoridades a través del número de emergencias.

Al arribo de los cuerpos de auxilio y seguridad, se confirmó que al interior del inmueble se encontraban sin vida una persona y su pareja sentimental, ambos con múltiples impactos de bala. La escena fue acordonada ante la gravedad del ataque, mientras se realizaban las primeras indagatorias.De manera extraoficial se indico que la identidad de las víctimas se trataría de Maria de la Luz Contreras Leija de 41 años y un hombre de 40 años quien no ha podido ser identificado.

Hasta el momento, se informó de manera preliminar que los agresores habrían llegado directamente al domicilio para atentar contra la vida de la pareja, sin que se tenga reporte de personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios, con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.