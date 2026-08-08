Catean vivienda donde fue localizada mujer sin vida en Monterrey

Trascendió que la víctima rentaba el domicilio junto con su pareja sentimental, quien habría sido visto salir del inmueble y posteriormente ya no regresar.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron un cateo en el domicilio donde fue localizada una mujer sin vida en la colonia Mariano Escobedo, en Monterrey.

Las autoridades mantuvieron asegurada la vivienda ubicada sobre la calle 3A de Rifleros, donde realizaron diversas diligencias para recabar indicios que permitan esclarecer la muerte de la mujer.

En el lugar se encuentran agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones junto a peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes trabajaron en el procesamiento del inmueble y en la búsqueda de elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La víctima fue identificada de manera preliminar por vecinos como Gabriela Morales, de 39 años, quien fue localizada sin vida al interior del domicilio luego de que habitantes del sector reportaran olores fétidos.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer presentaba múltiples heridas provocadas presuntamente por un arma blanca y su cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

Vecinos señalaron que Gabriela habría sido vista por última vez el pasado lunes.

También trascendió que rentaba el domicilio junto con su pareja sentimental, quien habría sido visto salir del inmueble y posteriormente ya no regresar.

Como parte de las investigaciones, las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia de calles aledañas para establecer qué ocurrió y determinar la identidad de la persona o personas involucradas.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para establecer las circunstancias de la muerte.