Investigan muerte de mujer dentro de vivienda en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las indagatorias mediante cámaras de videovigilancia de calles aledañas para esclarecer los hechos

La mañana de este jueves, una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Mariano Escobedo, en Monterrey, después de que vecinos reportaran olores fétidos, hecho que ya es investigado por autoridades de Nuevo León.

De acuerdo con información preliminar, la víctima identificada por vecinos como Gabriela Morales de 39 años, presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca y su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición.

Había sido vista por última vez el lunes

Los primeros reportes señalan que la femenina habría sido vista por última vez el pasado lunes. Trascendió que arrendaba con su pareja sentimental en la calle 3A de Rifleros, metros antes de llegar a Ruiz Cortines, donde el hombre fue visto salir del domicilio y ya no regresar, por lo que esta información forma parte de las líneas de investigación.

En el sitio fue localizado un cuchillo que presuntamente habría sido utilizado en el crimen. Elementos de la Policía de Monterrey, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales acudieron para realizar el procesamiento de la escena.

Analizan cámaras para esclarecer los hechos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las indagatorias mediante cámaras de videovigilancia de calles aledañas para esclarecer los hechos y establecer si el caso será investigado como feminicidio u homicidio.