Riñen barristas de Tigres y Rayados en Apodaca; muere una persona

Pelea entre integrantes de las barras por el presunto robo de 'trapos' deja sin vida a un hombre durante la madrugada del lunes

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Una riña entre presuntos integrantes de las barras de los equipos Monterrey y Tigres terminó con la muerte de un hombre la madrugada de este lunes en una quinta ubicada en la colonia Los Amarantos, en el municipio de Apodaca.

La víctima fue identificada como Edgar Yahir Torres, de 35 años de edad, quien sufrió diversas heridas provocadas por arma blanca durante la confrontación, unas de ellas en el abdomen, nariz y ojo derecho.

Aunque fue trasladado de emergencia a la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás de los Garza, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con versiones de testigos, Edgar convivía con un grupo de amigos en la Quinta Los Amarantos cuando, de manera repentina, arribó al lugar un grupo de personas portando playeras del equipo Tigres.

Según los presentes, los recién llegados comenzaron a lanzar agresiones verbales que rápidamente derivaron en una pelea campal. Durante la confrontación, Edgar Yahir fue atacado con un arma blanca, resultando herido de muerte.

Testigos señalaron que el conflicto estaría relacionado con una disputa previa entre grupos de aficionados, ya que los agresores reclamaban que tiempo atrás les habían arrebatado algunas mantas o "trapos" pertenecientes a su barra cuando viajaban en un camión.

Elementos de seguridad y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables del homicidio.

El fallecido fue indentificado como Edgar Yahir Torres, de 35 años.