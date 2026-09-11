Catean oficinas vinculadas a Proyectos 9 en San Pedro

El operativo fue realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, en un complejo de usos mixtos ubicado en Trébol Park, sobre la calle Casolar, en la zona de Valle Oriente, en San Pedro.

En el lugar, los agentes ingresaron a oficinas que presuntamente estarían vinculadas con Proyectos 9, desarrolladora propiedad de José “N”, quien apenas ayer fue vinculado a proceso por quinta ocasión por el delito de fraude.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa acumula más de 300 expedientes y denuncias, con un monto que supera los $800 millones de pesos.

🚨 FISCALÍA INFORMA🚨



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a través de la FEIF ejecuta una orden de cateo en oficinas vinculadas a Proyectos 9, ubicadas en el complejo Trébol Park, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.



Las investigaciones continuan por… pic.twitter.com/6QjkeiVPKQ — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 10, 2026

En la zona se desplegó al menos una decena de unidades ministeriales y de la Policía de San Pedro, además de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

El operativo provocó el acordonamiento de un tramo de la calle Casolar, entre avenida Los Soles y la calle Humberto Junco, a una cuadra de la avenida Lázaro Cárdenas.

Se trata de un sector de alta afluencia, donde se encuentran hoteles, restaurantes, bares y áreas verdes.

Durante el operativo, los agentes fueron observados ingresando y saliendo del inmueble, mientras las autoridades realizaban las diligencias.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre los resultados del cateo, por lo que no se han confirmado aseguramientos ni posibles detenciones.

Apenas ayer, antes de la quinta vinculación de José “N”, el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, aseguró que la Fiscalía está cumpliendo con la parte que le corresponde ante los cuestionamientos de las víctimas.

El funcionario explicó que, como parte de las investigaciones por el presunto fraude, se han realizado diversas acciones legales, entre ellas audiencias relacionadas con el aseguramiento de bienes y fideicomisos, además de distintos actos de investigación.

“Quisiéramos que ya se llegara a un acuerdo y que a todas las víctimas les liquidaran, pero se lleva un procedimiento”, dijo.

En este caso, además, permanece pendiente la localización y detención de al menos uno de los socios principales relacionados con la investigación, por quien se mantiene activa una ficha roja.

Las autoridades en las últimas semanas también han dado seguimiento al rastro del dinero para determinar dónde terminaron los recursos involucrados y si existen fondos en el extranjero o en algún paraíso fiscal.

Nueva vinculación a proceso a Lobatón por proyecto en San Pedro

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León formuló la imputación contra el director de Proyectos 9, José Lobatón, por hechos que calificó como constitutivos del delito de fraude, relacionados con inversiones realizadas para el proyecto inmobiliario “Proyecto Gómez Morín 911”, en San Pedro Garza García.

El proyecto contemplaba la construcción de departamentos en el inmueble conocido como Plaza Las Palmas, en San Pedro Garza García.