Nueva vinculación a proceso a Lobatón por proyecto en San Pedro

El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por hechos que la ley señala como delito de fraude relacionados con las tres carpetas de investigación

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León formuló la imputación contra el director de Proyectos 9, José Lobatón, por hechos que calificó como constitutivos del delito de fraude, relacionados con inversiones realizadas para el proyecto inmobiliario “Proyecto Gómez Morín 911”, en San Pedro Garza García.

El proyecto contemplaba la construcción de departamentos en el inmueble conocido como Plaza Las Palmas, en San Pedro Garza García.

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 4 de septiembre, se expusieron tres carpetas de investigación acumuladas, correspondientes a tres víctimas y una afectación económica conjunta superior a $23 millones de pesos.

Investigan condiciones de inversión en proyecto

Ricardo Cerda López, abogado de dos de las víctimas, señaló que el caso no se limita a un incumplimiento contractual, sino que se investiga la información bajo la cual los inversionistas entregaron su patrimonio.

“El punto central del caso no es simplemente que un proyecto inmobiliario no se haya construido. Lo relevante es que existen datos que permiten sostener que las víctimas dispusieron de su patrimonio bajo una representación de la situación jurídica y material del proyecto distinta de las condiciones que realmente existían”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto durante el procedimiento, los inversionistas celebraron convenios de inversión y posteriormente contratos de promesa de compraventa de unidades que formarían parte del desarrollo.

El abogado explicó que uno de los aspectos que serán analizados es la situación jurídica que ya tenía el inmueble antes de que los inversionistas realizaran sus aportaciones.

“No estamos hablando únicamente de problemas financieros o jurídicos que hayan surgido después de recibir el dinero de los inversionistas. Lo relevante es que existen datos que indican que el inmueble ya se encontraba comprometido desde antes, sujeto a un fideicomiso y relacionado con obligaciones frente a terceros, mientras se captaban recursos para desarrollar y comercializar un proyecto sobre ese mismo inmueble”, afirmó.

Analizan autorizaciones y situación jurídica del inmueble

La investigación también contempla las condiciones administrativas y las autorizaciones con las que contaba el proyecto para su construcción.

Cerda López sostuvo que la temporalidad de los hechos será relevante para determinar si se trató únicamente de un incumplimiento o si existen elementos que configuren un posible fraude.

“Una inversión naturalmente implica riesgos, pero asumir un riesgo financiero no significa aceptar circunstancias jurídicas relevantes que no fueron informadas. Una cosa es invertir conociendo los riesgos reales del proyecto y otra muy distinta disponer de millones de pesos bajo una representación que no corresponde con la situación jurídica que ya tenía el inmueble”, indicó.

José Lobatón queda vinculado a proceso

Durante la audiencia de continuación, celebrada el 7 de septiembre, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a José Lobatón por hechos que la ley señala como delito de fraude relacionados con las tres carpetas de investigación.

Como medida cautelar, se determinó imponerle prisión preventiva en los tres casos.

El abogado aclaró que la vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad, sino que permite continuar con el procedimiento penal y profundizar en la investigación de las operaciones financieras, inmobiliarias y administrativas relacionadas con el proyecto.

“La vinculación a proceso es un paso importante para las víctimas. Ahora corresponde continuar aportando elementos y seguir las vías legales necesarias para buscar no solamente el esclarecimiento de los hechos, sino también la reparación del daño de quienes confiaron su patrimonio en este proyecto”, concluyó.