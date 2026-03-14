Catean domicilio tras homicidio de joven en Tierra y Libertad

El crimen ocurrió cuando el joven intentó separar una riña entre su pareja sentimental y otra mujer, siendo atacado a balazos por un vecino

Autoridades realizaron un cateo como parte de las investigaciones por el homicidio de un joven que fue asesinado a balazos cuando intentaba intervenir en una riña vecinal en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey.

El operativo fue encabezado por agentes del Primer Grupo de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes intervinieron un domicilio ubicado en la calle Diego Ayala número 6728, en la colonia 21 de Marzo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el cateo se realizó dentro de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, con el objetivo de localizar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Durante la diligencia, los agentes buscaron y aseguraron diversos indicios como cámaras de videograbación, aparatos DVR, teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo que pudiera contener imágenes o registros relacionados con los hechos.

Asimismo, se realizaron labores para ubicar armas de fuego, elementos balísticos, así como identificaciones o documentos que permitan acreditar la identidad del presunto responsable del ataque.

El homicidio ocurrió cuando el joven, identificado de manera extraoficial como Edgar Camacho, de 26 años, intentó separar una riña entre su pareja sentimental y otra mujer en la colonia Tierra y Libertad.

Tras lograr apartarlas, presuntamente un vecino salió de su domicilio con un arma de fuego y le disparó en al menos una ocasión en el pecho, lo que provocó su muerte en el lugar.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para ubicar al presunto agresor y determinar su participación en los hechos.