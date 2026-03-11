Separa pelea vecinal y lo matan en la colonia Tierra y Libertad

La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras indagatorias y el levantamiento de evidencias por parte del personal correspondiente

Lo que comenzó como una riña entre vecinas terminó en tragedia durante la madrugada del miércoles 11 de marzo, luego de que un joven muriera tras recibir un disparo cuando intentaba intervenir para detener la pelea en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:30 horas en el cruce de las calles Valladolid y Diego Ayala, donde presuntamente dos mujeres comenzaron a enfrentarse a golpes en plena vía pública, lo que provocó que varios vecinos salieran de sus viviendas alarmados por los gritos y la discusión.

En medio del altercado, un joven identificado de manera extraoficial como Edgar Camacho, de 26 años, salió para tratar de separar la pelea, ya que una de las mujeres involucradas era su pareja sentimental.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven logró apartar a las mujeres, pero en ese momento otro vecino habría salido de su domicilio portando un arma de fuego y, en medio de la tensión que se vivía, le disparó al menos una vez en el pecho.

Tras la detonación, el joven cayó gravemente herido sobre la calle, mientras los presentes entraban en pánico y algunos vecinos pedían desesperadamente ayuda a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de seguridad junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al joven; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la herida de bala que sufrió.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes investigadores, mientras familiares y vecinos observaban con consternación la escena.

Tras el ataque, el presunto agresor logró escapar, lo que provocó un operativo de búsqueda en los alrededores de las colonias Tierra y Libertad y Emiliano Zapata, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su localización.

En el sitio permaneció la pareja sentimental del joven fallecido, quien proporcionó información a los agentes de la Fiscalía que iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.