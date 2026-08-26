Catean casa de un trabajador de Colegio Tonallí

La incursión de los agentes ministeriales se realizó a la par de la inspección dentro del centro educativo, durante esta mañana

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Como parte de la investigación por trata de personas y delitos sexuales en el colegio Tonallí -al sur de Monterrey-, la vivienda de una persona que labora en la institución fue cateada este martes en San Nicolás de los Garza.

El operativo ocurrió a las 5:00 de la mañana en calles de la colonia Unión de Colonos Benito Juárez.

La incursión de los agentes ministeriales se realizó a la par de la inspección dentro del centro educativo.

Trascendió que en el domicilio se decomisaron dos teléfonos celulares, una tableta electrónica, una computadora portátil, y una cantidad no especificada de memorias tipo USB.

Tras asegurar los dispositivos, los elementos se retiraron del inmueble aproximadamente a las 6:30 am.

Una fuente reveló que el decomiso obra dentro de la misma carpeta de investigación por la cual se ordenó el cateo en la escuela.

El colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, amaneció con presencia de elementos de la Fiscalía General de Justicia y de Fuerza Civil.

La indagatoria, según se dijo extraoficialmente, es dirigida por la División Especializada en Razón de Género del órgano autónomo.