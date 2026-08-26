Catean colegio en El Uro; investigan presunto delito sexual

Elementos policiacos arribaron durante esta mañana al Colegio Tonallí, en donde trascendió dan seguimiento a una carpeta de investigación.

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Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizaron durante la mañana de este martes un cateo en las instalaciones del Colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey, como parte de una investigación que, de acuerdo con fuentes policiales, estaría relacionada con posibles delitos sexuales y trata de personas.

La movilización se registró alrededor de las 06:20 horas en el inmueble ubicado sobre Vinci y Palamares, donde agentes ministeriales ingresaron para realizar diversas diligencias.

En el operativo participaron elementos de Servicios Periciales y personal especializado en la investigación de trata de personas, quienes permanecieron durante dos horas en el interior del plantel y presuntamente recabaron indicios, además de realizar entrevistas a integrantes del personal de la institución.

Elementos de Fuerza Civil también acudieron al lugar y permanecieron en el exterior del colegio para resguardar el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias.

Fuentes policiales consultadas señalaron que la investigación es encabezada por el Destacamento Especializado en Razón de Género de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, debido a la naturaleza de los hechos que son indagados.

La misma investigación habría derivado en al menos dos cateos, de acuerdo con información obtenida por fuentes relacionadas con las indagatorias. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los sitios donde se realizaron las otras diligencias ni mayores detalles sobre la carpeta de investigación.

Durante el operativo de este martes no se reportaron personas detenidas; sin embargo se confirmó el aseguramiento de equipo de cómputo u otros objetos al interior del plantel educativo.

Las autoridades concluyeron las diligencias y abandonaron el inmueble, mientras la investigación permanece abierta para determinar qué ocurrió y si existen personas responsables de los hechos que son investigados.

Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no ha hecho pública información detallada sobre el contenido de la carpeta.