Catean casa de bebé fallecido por maltrato; buscan al padrastro

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable y fincar las responsabilidades

Autoridades ministeriales llevaron a cabo el cateo de una vivienda ubicada en la colonia Paseo de Lincoln, en el municipio de García, como parte de las investigaciones por el homicidio de un bebé de un año y 11 meses de edad, identificado como Luis Leobardo.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos salieron a la luz la madrugada del pasado domingo 18 de octubre, cuando el menor fue ingresado de emergencia al Hospital Universitario, tras ser trasladado desde la clínica San Francisco, en el mismo municipio.

El niño fue declarado sin signos vitales momentos antes de las 11:00 horas.

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Al recibir al infante, los médicos detectaron diversos hematomas y golpes contusos en distintas partes del cuerpo, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades ministeriales. Los resultados de la autopsia posterior revelaron que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen.

Durante la tarde del martes 20 de octubre, agentes ministeriales adscritos al área de homicidios irrumpieron en el domicilio ubicado sobre la calle Patagonia, entre Tulum y Acrópolis.

En el lugar, donde el menor habitaba con su madre y la pareja sentimental de ella, las autoridades aseguraron diversos indicios para esclarecer el crimen, entre los que destacan:

• Ropa de bebé

• Teléfonos celulares

• Documentación diversa

• Un cuchillo

• Memorias USB

Las investigaciones señalan que la madre del menor, identificada como Rosa Janeth, de 18 años, se encuentra retenida y bajo investigación por parte de las autoridades.

Testigos y fuentes cercanas al caso revelaron que la joven tenía pocos meses de haber iniciado una relación sentimental con el sujeto, quien se desempeñaba como pareja de la mujer y de quien trascendió cuenta con antecedentes penales. Tras enterarse del fallecimiento del menor, el individuo huyó del lugar y hasta el momento se mantiene en calidad de prófugo.

Asimismo, las primeras indagatorias apuntan a que el pequeño Luis Leobardo presentaba algunos padecimientos de salud desde su nacimiento los cuales presuntamente no fueron atendidos ni procurados por sus tutores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable y fincar las responsabilidades correspondientes por este trágico suceso.