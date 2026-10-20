Investigan muerte de bebé con huellas de violencia en García

Durante la revisión, el personal médico detectó que el menor presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el tórax y el abdomen

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de un bebé de un año y 11 meses de edad, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y fue declarado sin vida en el Hospital Universitario, a donde había sido trasladado de emergencia.

El menor, identificado como Luis Leobardo, habitaba en la colonia Paseo de Lincoln, en el municipio de García.

De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño presentó malestares de salud, por lo que fue llevado de emergencia al nosocomio; sin embargo, pese a la atención médica, se confirmó su fallecimiento.

Durante la revisión, el personal médico detectó que el menor presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el tórax y el abdomen, por lo que dio aviso al agente del Ministerio Público.

Tras recibir la notificación, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y agentes ministeriales del área de homicidios comenzaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y determinar qué ocurrió antes de que el pequeño fuera llevado al hospital.

Las autoridades buscan establecer si los golpes están relacionados con la causa de muerte y determinar si existe alguna responsabilidad penal por estos hechos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas en relación con el caso.