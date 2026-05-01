Capturan a presunto feminicida de joven de 23 años en Apodaca

La madre halló a su hija sin vida en casa; al entrar, fue abordada por el ahora detenido, con quien había sostenido una relación sentimental previa.

Cayó el principal sospechoso del feminicidio de una joven de 23 años, ocurrido el pasado 26 de abril en un domicilio de la colonia Loma de La Paz, en el municipio de Apodaca.

Tras un operativo de inteligencia y seguimiento, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de Héctor “N”, de 47 años de edad.

La captura se registró en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, derivado de los indicios obtenidos tras una orden de cateo ejecutada el pasado martes 28 de abril, apenas dos días después del crimen.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por el Grupo de Feminicidios de la AEI, el investigado ingresó a la vivienda de la víctima, cuya identidad se mantiene protegida, para privarla de su libertad. Durante el tiempo que la mantuvo secuestrada, Héctor “N” la violentó físicamente de manera reiterada.

La autopsia de ley confirmó la brutalidad del ataque, determinando que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento.

Fue la madre de la víctima quien encontró el cuerpo sin vida. Ingresó al inmueble y localizó el cuerpo sin vida de su hija. En ese instante, fue abordada por el ahora detenido, con quien la mujer había sostenido una relación sentimental previa.

Héctor “N” atacó a la mujer, golpeándola y amenazándola de muerte mientras la sujetaba del cuello. No obstante, la intervención de un hijo de la mujer logró evitar que el agresor consumara un segundo feminicidio en el mismo lugar.

Héctor “N” enfrenta cargos por los siguientes delitos: Feminicidio; Secuestro y Tentativa de feminicidio.

El investigado ya fue trasladado e ingresado en un Centro de Reinserción Social del Estado donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su vinculación a proceso en las próximas horas.