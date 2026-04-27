Madre encuentra muerta a hija en su casa en Apodaca

Al sitio se desplegaron elementos de seguridad pública municipal para solicitar una ambulancia, sin embargo, paramédicos confirmaron el deceso.

Una joven fue hallada muerta al interior de su domicilio en la colonia Lomas de la Paz, en Apodaca.

Su cuerpo se encontraba en el piso junto a abundantes manchas de sangre y, según trascendió, presentaba huellas de violencia.

El hallazgo lo realizó su madre tras regresar a la vivienda la mañana del domingo después de una jornada laboral nocturna en una empresa.

Trascendió que durante la noche del sábado llegó a la casa un hombre, ex pareja de la mamá de la víctima y quien previamente estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas en una reunión a unas casas de distancia.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la familia ya había tenido problemas con él y en algunas ocasiones se llegó a requerir la intervención de la policía por su actitud violenta.

La víctima fue identificada como Ángela Michelle de 23 años de edad.

Fue sobre la calle Lomas de Japón, entre Lomas de México y Lomas de Guayana, donde ocurrió el hallazgo minutos antes de las 7:00 am.

Al sitio se desplegaron elementos de seguridad pública municipal para solicitar una ambulancia, sin embargo, paramédicos solo pudieron confirmar que la joven no presentaba signos vitales.

Por su parte, agentes de la Fiscalía llegaron para indagar la muerte y solicitar las cámaras de videovigilancia del sitio donde estuvo conviviendo el hombre que habría entrado al domicilio.