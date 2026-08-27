Capturan a hombre buscado por maltrato animal en Guadalupe

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a Alberto 'N', de 32 años, quien contaba con orden de aprehensión vigente por maltrato animal

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de maltrato animal fue detenido por elementos de Fuerza Civil durante un operativo realizado en el municipio de Guadalupe.

La captura se registró la tarde de este miércoles 26 de agosto en la colonia Emiliano Zapata Fomerrey 18, luego de que labores de investigación permitieran ubicar al sospechoso en este sector.

De acuerdo con la información proporcionada por Fuerza Civil, elementos de la División de Investigación e Inteligencia, en coordinación con la División Ambiental y la Policía Municipal, desplegaron acciones para localizar al probable infractor.

Los agentes lo ubicaron mientras merodeaba por calles 28 de Noviembre y 16 de Septiembre, por lo que implementaron labores tácticas para aproximarse y detenerlo.

El sospechoso fue identificado como Alberto “N”, de 32 años, a quien además le fueron encontrados entre sus pertenencias diversos envoltorios que contenían sustancias con características de marihuana y cristal.

Al verificar sus datos, los policías confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de maltrato animal.

Tras su detención, Alberto “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.