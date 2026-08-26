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Fiscalía inicia operativo para detener a sujeto que maltrató gata

Por: Danea Lázaro

25 Agosto 2026, 20:17

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La Fiscalía General de Justicia del Estado dará seguimiento a la denuncia para las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables

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Luego del video que circula a través de redes sociales donde un joven lanza al aire a un pequeño gatito, el pasado domingo.

La Dirección de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Escobedo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el maltrato animal cometido contra la minina llamada Julieta.

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Wendy Briones, directora de Protección y Bienestar Animal de Escobedo, detalló que la denuncia fue presentada tras darse a conocer el video donde se observa al aventando a la gatita.

Ante este hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Animal iniciaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables en la colonia Praderas de San Francisco.

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Durante el operativo, se acudió a cinco domicilios relacionados con la agresión, sin que hasta el momento se haya logrado localizar a las personas que se observan en el video.

Sin embargo, se logró localizar a la propietaria de Julieta, quien manifestó haberse enterado de lo ocurrido a través de redes sociales y pidió atención médica para la gatita.

La Fiscalía General de Justicia del Estado dará seguimiento a la denuncia para las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables.

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