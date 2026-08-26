Fiscalía inicia operativo para detener a sujeto que maltrató gata

La Fiscalía General de Justicia del Estado dará seguimiento a la denuncia para las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego del video que circula a través de redes sociales donde un joven lanza al aire a un pequeño gatito, el pasado domingo.

La Dirección de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Escobedo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el maltrato animal cometido contra la minina llamada Julieta.

Wendy Briones, directora de Protección y Bienestar Animal de Escobedo, detalló que la denuncia fue presentada tras darse a conocer el video donde se observa al aventando a la gatita.

Ante este hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Animal iniciaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables en la colonia Praderas de San Francisco.

Durante el operativo, se acudió a cinco domicilios relacionados con la agresión, sin que hasta el momento se haya logrado localizar a las personas que se observan en el video.

Sin embargo, se logró localizar a la propietaria de Julieta, quien manifestó haberse enterado de lo ocurrido a través de redes sociales y pidió atención médica para la gatita.

La Fiscalía General de Justicia del Estado dará seguimiento a la denuncia para las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables.