¡Caos vial en Morones Prieto! Protesta judicial bloquea carriles

La protesta judicial bloqueó Morones Prieto y Constitución en Monterrey; causó caos vial y largas filas de automovilistas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El tráfico colapsó este viernes en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearan todos los carriles a la altura del puente Cuauhtémoc, como parte de una protesta contra nuevas evaluaciones laborales.

La movilización provocó importantes complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona, debido al cierre total de la vialidad, mientras los manifestantes expresaban su inconformidad con los nuevos mecanismos establecidos para evaluar al personal judicial.

La protesta también se extendió a la avenida Constitución, frente a las instalaciones del Poder Judicial, donde los trabajadores cerraron tanto los carriles ordinarios como el carril exprés, lo que ocasionó largas filas de vehículos y retrasos para quienes transitaban por esta importante arteria.

Otros eventos colapsan vialidad en Garza Sada

A la afectación vial provocada por la protesta de trabajadores judiciales en la avenida Morones Prieto se sumó otro incidente sobre la avenida Garza Sada, casi en su cruce con Revolución, a la altura del río Santa Catarina, en la colonia Caracol.

En el lugar, autoridades atendieron el caso de un hombre que se lanzó desde un puente vehicular, situación que también provocó la paralización del tráfico en la zona durante esta jornada de viernes.

Nota relacionada: Trabajadores del Poder Judicial protestan por sus evaluaciones

¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?

Los inconformes señalaron que las nuevas evaluaciones laborales son irregulares y ponen en riesgo su estabilidad y permanencia en sus puestos, debido a que el esquema contempla que todo el personal deberá acreditar estos exámenes para conservar su empleo por periodos de dos años.

De acuerdo con los trabajadores, las evaluaciones deberán repetirse de manera anual o cada dos años, dependiendo de los criterios establecidos.

Además, cuestionaron la forma en que se integrará la calificación, pues el 40 por ciento correspondería a habilidades y conocimientos, mientras que el 60 por ciento restante dependería de opiniones que consideran subjetivas.

Este último porcentaje se dividiría en un 30 por ciento correspondiente a la evaluación de sus compañeros de trabajo y otro 30 por ciento a la opinión del titular del órgano jurisdiccional.

Los manifestantes consideran que estos criterios podrían afectar su continuidad laboral, por lo que exigieron revisar las condiciones del nuevo esquema de evaluación.

Mientras tanto, los bloqueos en Morones Prieto y Constitución generaron afectaciones a la circulación en distintos puntos del centro de Monterrey.