Trabajadores del Poder Judicial protestan por sus evaluaciones

Trabajadores del Poder Judicial protestaron en Monterrey contra las evaluaciones que deben presentar como parte de los procesos de revisión laboral.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey, para protestar contra nuevas evaluaciones laborales que consideran irregulares y que, aseguran, ponen en riesgo su estabilidad y permanencia en sus puestos.

La movilización se realizó durante la mañana de este viernes, frente a las instalaciones del Poder Judicial, donde los manifestantes cerraron por completo los carriles ordinarios y el carril exprés de la importante arteria, lo que provocó largas filas de vehículos y complicaciones viales.

De acuerdo con los inconformes, el nuevo esquema establece que todo el personal deberá presentar evaluaciones para conservar su empleo por periodos de dos años, con la obligación de volver a acreditarlas anualmente o cada dos años.

Sin embargo, señalaron que el 40 por ciento de la calificación correspondería a habilidades y conocimientos, mientras que el 60 por ciento restante dependería de evaluaciones subjetivas: 30 por ciento de la opinión de sus compañeros y otro 30 por ciento del titular del órgano jurisdiccional.

Alicia Nieto Luna, delegada sindical del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la medida busca desplazar a trabajadores con años de experiencia para incorporar a nuevo personal.

La representante señaló que en Nuevo León son alrededor de mil 700 trabajadores, de los cuales mil 400 cuentan con una plaza de base, y advirtió que emprenderán acciones legales y nuevas movilizaciones si no se elimina el acuerdo.

Además, anticipó que, de no obtener respuesta, podrían pasar de las protestas a una huelga de labores.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para implementar adecuaciones viales y desfogar la circulación por la avenida Juárez; sin embargo, el bloqueo generó afectaciones a los automovilistas durante la manifestación.