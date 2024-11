Camioneta sin frenos se mete a tienda Oxxo en Santa Catarina

La tranquilidad de la colonia Lázaro Cárdenas se rompió con un fuerte estruendo a las 10:07 de la mañana, cuando una Dodge RAM modelo 1985, sin frenos y sin control, descendió rápidamente por la calle Culebra hasta impactar contra el Oxxo de la esquina.

Isabel Morales Herrera, conductor de la camioneta, había salido temprano en busca de aceite para transmisión. Al descender la pendiente, algo extraño sucedió con el freno.

“Fui a comprar aceite para la transmisión. Venía bien, y de repente me quedé sin frenos en la curva, justo en la bajada por la pendiente. Le pisaba, pero no respondía. En ese momento, me agaché y dejé que el volante se fuera; ya no había control cuando choqué con la banqueta.” Señalo Isabel Morales Herrera.

Sin posibilidad de detener el vehículo, la camioneta continuó avanzando cuesta abajo, como si se negara a obedecer.

Dentro del Oxxo, los empleados realizaban el corte de caja cuando el estruendo los tomó por sorpresa. La camioneta atravesó la puerta de vidrio y arrasó con estanterías, hieleras y productos, dejando un caos de envases rotos y líquidos derramados.

La cajera, en crisis, fue asistida por elementos de Protección Civil De santa Catarina que llegaron minutos después.

Afortunadamente, no hubo heridos, pero el susto dejó huella entre empleados y el conductor.

“Afortunadamente, no me pasó nada, y nadie en el Oxxo estaba cerca del impacto. Las vendedoras y todos ahí están bien; solo fue el susto. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Ahora, solo espero al seguro para que se haga responsable de los daños; yo no me voy a ir, porque tengo que asumir lo que pasó.”

Al lugar acudieron ajustadores de seguros y personal del corporativo para evaluar los daños, mientras que el vehículo fue asegurado por una grúa.

