Cámaras ayudarían a identificar a responsables de muerte de menor

El menor perdió la vida luego de que hombres armados atacaron la camioneta en la que viajaba junto a su familia, buscando atentar contra el padre de familia

Diversas cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió el ataque armado que cobró la vida de un niño de seis años podrían aportar elementos clave para esclarecer los hechos registrados en el municipio de Apodaca.

El menor, identificado como Josué Ricardo, alumno de primer grado de la Primaria Saturnino Herrán, falleció luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un ataque armado presuntamente dirigido contra su padre.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:50 horas en el cruce de las calles Tulipán y Lobelia, en la colonia Las Margaritas, justo afuera del plantel educativo al que asistía el menor, a donde sus padres habían acudido a recogerlo.

De acuerdo con las investigaciones, la familia subía a una camioneta Buick blanca cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Tras la agresión, avanzaron una cuadra hasta el estacionamiento de una Bodeguita Aurrerá, en el cruce de Acapulco y Girasol, donde solicitaron ayuda.

Durante un recorrido realizado en la zona, se pudo observar la presencia de al menos cuatro cámaras del circuito vial, además de una cámara del establecimiento comercial, las cuales podrían haber captado el momento del ataque o la ruta de escape de los agresores.

Asimismo, frente a la escuela, en una vivienda ubicada sobre la calle Tulipán, se detectaron cuatro cámaras adicionales de videovigilancia, que también podrían aportar imágenes para la investigación que realiza la autoridad.

En el estacionamiento del supermercado aún permanecen visibles manchas de sangre en el pavimento y algunas personas colocaron veladoras en memoria del menor, quien murió tras ser trasladado a la Clínica 67 del IMSS.

La hermana del niño, de 11 años, resultó lesionada por esquirlas en ambos brazos; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro, mientras que la madre resultó ilesa.

Vecinos del domicilio donde habitaba el menor se mostraron consternados por lo ocurrido, aunque prefirieron no emitir declaraciones por temor y seguridad.

Inicialmente se manejó la versión de un intento de asalto, pero posteriormente agentes ministeriales establecieron que el ataque iba dirigido contra el padre de familia, quien presuntamente cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

Peritos de la Fiscalía localizaron en el lugar casquillos calibre .40, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones para dar con los responsables.