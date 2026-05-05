Cámara capta ataque con machete contra mujer en San Nicolás

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Nogalar, en donde, al ser entregada al personal médico, la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer fue agredida con un machete, presuntamente por su esposo, quitándole la vida.

El crimen se registró el pasado viernes 1 de mayo en el municipio de San Nicolás, pero hasta ahora comenzaron a circular las imágenes de la agresión.

Según información preliminar, la agresión ocurrió en el exterior de la empresa SISAL, ubicada sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar.

En las imágenes, la mujer aparentemente dialoga con una persona al interior de un vehículo blanco; después comienza a caminar por la calle. Un hombre, presuntamente su esposo, se baja del taxi por aplicación y saca un machete con el que comienza a agredirla en la cabeza y diversas partes del cuerpo.

Un hombre interviene y golpea al agresor con una tabla; el taxista también desciende del vehículo para ayudar a la mujer. Finalmente, la mujer logra abordar la unidad y el conductor se aleja dejando al presunto agresor en el sitio.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Nogalar, en donde, al ser entregada al personal médico, la mujer ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba heridas punzocortantes de entre 5 y 10 centímetros en la parte trasera de la oreja izquierda y en el abdomen.

Era víctima de violencia familiar

Según el testimonio de la hija de este matrimonio, existían antecedentes de violencia familiar, asegurando que su padre siempre habría golpeado a su madre, además de que el presunto agresor había amenazado a la víctima semanas antes, diciendo que la mataría por celos.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones no han dado a conocer si ya fue localizado por las autoridades. Se desconoce el motivo por el que el hombre atacó a su pareja.

Con información de Jared Villarreal.