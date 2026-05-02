Investigan muerte de mujer por arma blanca en San Nicolás

La mujer fue presuntamente atacada por su esposo afuera de una empresa ubicada en la colonia Antiguo Nogalar, la mañana de este viernes

Autoridades confirmaron como feminicidio la muerte de una mujer que ingresó sin vida al Hospital Nogalar, en el municipio de San Nicolás, tras ser atacada con un arma blanca.

La víctima fue identificada como Rosa Aidé de 46 años.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió en el exterior de la empresa SISAL, ubicada sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar, donde presuntamente fue atacada por su esposo, identificado solamente como Juventino, quien tras la agresión se dio a la fuga.

Tras los hechos, la mujer fue trasladada en un taxi de plataforma hasta el Hospital Nogalar, en donde al ser entregada al personal de la clínica, lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La víctima presentaba heridas punzocortantes de entre 5 y 10 centímetros en la parte trasera de la oreja izquierda y en el abdomen.

Según el testimonio de la hija de este matrimonio, existían antecedentes de violencia familiar, asegurando que su padre siempre habría golpeado a su madre, además que el presunto agresor, había amenazado a la víctima semanas antes, diciendo que la mataria por celos.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen un operativo para ubicar al responsable, mientras continúan las diligencias correspondientes.