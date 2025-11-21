Cámara capta a hombre que asesinó a mujer y niño en Guadalupe

El crimen contra una mujer y un menor de ocho años se registró minutos antes de la media noche de este jueves en la colonia Cañada Blanca en Guadalupe

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las cámaras de seguridad de algunas viviendas captaron el momento en en que una mujer y un menor de ocho años fueron asesinados a balazos.

El crimen se registró minutos antes de la media noche de este jueves en la colonia Cañada Blanca en Guadalupe.

Al arribo de las autoridades, localizaron el cuerpo de una mujer sin vida con al menos cinco impactos de bala, y a un menor de edad herido con un disparo.

Aunque familiares los llevaron por sus propios medios a la Cruz Verde de la colonia Fuentes de San Miguel, los médicos confirmaron que ninguno de los dos presentaba signos de vida.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cuando un hombre desciende de una camioneta en color arena que se detuvo en una calle contigua a los hechos.

Un hombre con vestimenta oscura, cubriéndose el rostro con una gorra y el gorro de una sudadera para no ser identificado, camina por la calle en dirección a sus víctimas.

Se esconde detrás de un árbol y avanza para cometer la agresión, posteriormente huye de regreso a la camioneta con su cómplice que lo estaba esperando y se alejan del lugar.

Las víctimas se encontraban dentro de la vivienda ubicada en la Calle Concepción del Oro, en su cruce con Noria de los Ángeles.

En la escena del ataque se aseguraron siete casquillos percutidos, indicio que forma parte de las diligencias iniciales para establecer el tipo de arma utilizada y la posible ruta de escape de los agresores.

Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y dar con él o los responsables del crimen.

Con información de Carlos Enriquez.