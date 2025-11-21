Matan a niño y mujer en ataque armado en Cañada Blanca, Guadalupe

Las autoridades de la Fiscalía emprendieron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables

Un ataque a balazos acabó con la vida de un niño de ocho años y de una mujer de 32, quienes fueron sorprendidos dentro de un domicilio de la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, la noche del miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 23:30 horas, cuando ambos se encontraban dentro de la vivienda ubicada en la Calle Concepción del Oro, en su cruce con Noria de los Ángeles.

Presuntamente en ese momento, sujetos armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra el inmueble, hiriendo de gravedad a la mujer, identificada como Francisca Anahí Rangel Becerra quien recibió cinco disparos , y al menor Antony a quien lo hirieron con uno.

Testigos indicaron que tras los disparos, familiares desesperados los subieron a una camioneta Ford Explorer con la intención de trasladarlos por sus propios medios a la Cruz Verde ubicada en la avenida Guadalajara, en el sector Fuentes de San Miguel. Sin embargo, al llegar al sitio los médicos confirmaron que ninguno de los dos presentaba ya signos vitales.

En la escena del ataque se aseguraron siete casquillos percutidos, indicio que forma parte de las diligencias iniciales para establecer el tipo de arma utilizada y la posible ruta de escape de los agresores.

