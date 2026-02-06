Caen tres por asesinato de presunto ladrón en Escobedo

El presunto asaltante perdió la vida la noche de este miércoles luego de un intento de robo a una panadería ubicada en la colonia Infonavit Monterreal

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Por el asesinato de un hombre que presuntamente irrumpió en una panadería en Escobedo para asaltarla, la Fiscalía informó que suman tres personas detenidas.

Javier Flores, titula del órgano autónomo, detalló que los arrestados son empleados del establecimiento.

La indagatoria preliminar indica que el presunto ladrón trató de darse a la fuga, y fue perseguido al menos 350 metros por calles de la colonia Infonavit Monterreal.

“Es una persona que entró a robar y tres trabajadores de la panadería lo privaron de la vida mediante golpes.

“Los trabajadores están siendo revisadas sus conductas para calificarlas debidamente”, dijo Flores.

Una fuente detalló que dos de los empleados fueron detenidos en la escena del crimen: el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo.

En tanto, el tercer sospechoso fue arrestado horas después.

Cuestionado sobre si los hombres podrían alegar haber actuado en legítima defensa, el fiscal aseguró que se evalúa esa posibilidad.

“Es prematuro establecer si actuaron bajo una causa de justificación, y es lo que precisamente se está analizando ahorita”, dijo.

La muerte ocurrió aproximadamente a las 8:20 de la noche del miércoles, luego de que los ahora detenidos emprendieran una persecución con la intención de retener al presunto ladrón.

Trascendió que el delincuente opuso resistencia, lo que desencadenó una riña que culminó con su fallecimiento.

Aseguran panadería asaltada en Escobedo

La panadería que habría sido el blanco del robo amaneció bajo resguardo policiaco este jueves.

El local, ubicado sobre la avenida Raúl Caballero, fue custodiado por elementos de seguridad pública municipal hasta el arribo de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los peritos recabaron evidencia gráfica al exterior, para posteriormente aguardar una orden de cateo que les permita ingresar y obtener las cámaras de vigilancia.

La panadería, que lleva por nombre Maná, quedó clausurada con cintas de seguridad.