Muere presunto asaltante tras intento de robo a panadería

El presunto asaltante perdió la vida tras intentar robar una panadería ubicada en Escobedo, donde fue sometido por trabajadores del establecimiento

Un hombre señalado como presunto asaltante perdió la vida la noche de este martes luego de un intento de robo a una panadería ubicada en la colonia Infonavit Monterreal, en el municipio de Escobedo, donde fue sometido por trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió poco después de las 20:40 horas en el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo, sitio al que se movilizaron cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad tras el reporte de una persona inconsciente en la vía pública.

En el lugar fue localizado un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales. Vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis en colores blanco con negro. De manera preliminar, se indicó que el individuo habría ingresado al negocio con la intención de cometer un asalto, situación que derivó en un forcejeo con empleados del establecimiento.

Durante la intervención, dos trabajadores de la panadería fueron detenidos en el exterior del negocio, al ser señalados como las personas que presuntamente sometieron al hombre. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

El área fue acordonada para la realización de las diligencias periciales, mientras que el cuerpo fue trasladado para la autopsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia.