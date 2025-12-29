Caen presuntos sicarios mientras repartían juguetes en Guadalupe

Uno de los supuestos criminales fue reportado como desaparecido, al ser visto por última vez el pasado 16 de noviembre en Baja California

Autoridades detuvieron a cuatro presuntos miembros del crimen organizado mientras repartían juguetes bélicos en calles de la colonia Escamilla, en el municipio de Guadalupe.

A través de un despliegue operativo, elementos de Fuerza Civil, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal lograron capturar a estos presuntos criminales pertenecientes a una organización delictiva de caracter nacional.

De acuerdo con autoridades, la captura se logró después de ubicar una camioneta vinculada a un hecho delictivo en la calle Sitio de Cuautla, en su cruce con Plan de Ayutla.

Según oficiales municipales, los hombres se encontraban entregando juguetes tipo bélicos a menores de edad cuando se percataron de la presencia policial, por lo que subieron a la camioneta para intentar huir del lugar. Sin embargo, fueron detenidos después de unos minutos.

Al revisar el vehículo, los oficiales se encontraron con 144 dosis de presunta marihuana, dos armas de fuego de distintos calibres, 137 cartuchos, así como ocho cajas de juguetes con la leyenda "CDN" en su interior.

También se localizaron dos básculas digitales, cuatro celulares y un maleta de viaje.

Vinculados a crímenes de alto impacto

De acuerdo con las actoridades, los detenidos responden a los nombres de:

Lader Alejandro "N", alias el "Tocino"; de 18 años (originario de Baja California).

Bryan "N", alias "Lucifer"; de 25 años (originario de Veracruz)

Erick "N", alias "Flaco"; de 27 años (originario de Veracruz)

Francisco Israel, alias "Cañangas" y/o "Isra"; de 31 años (originario de Nuevo León)

Aparentemente, estos presuntos criminales participaron en por lo menos dos homicidios, así como en ataques armados registrados durante este mes de diciembre en el municipio de Guadalupe.

Estos hechos son:

Homicidio de un hombre perpetrado con arma de fuego el pasado 08 de diciembre en la colonia Dos Ríos.

Ataque armado ocurrido en calles de la Unión Modelo el pasado 19 de diciembre

Asesinato con disparos registrado en la colonia Valle Hermoso, el pasado 21 de diciembre.

Criminal reportado como desaparecido desde noviembre

Autoridades dieron a conocer que uno de los detenidos fue reportado como desaparecido el pasado mes de noviembre en su natal Baja California.

Se trata de Lander Alejandro, de 18 años de edad, quien según la ficha de búsqueda, fue visto por última vez el 16 de noviembre en las inmediaciones del municipio de Ensenada.

Todos los detenidos, así como lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades, con el fin de que lleven a cabo las diligencias correspondientes.