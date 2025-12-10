Ultiman a hombre dentro de depósito de cerveza en Guadalupe

De manera preliminar, autoridades informaron que la víctima contaba con antecedentes penales por delitos del fuero común

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos al interior de un depósito de venta de cerveza, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad durante la noche de este lunes en la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe.

La agresión ocurrió al filo de las 21:00 horas en un negocio ubicado sobre la calle Río Azul y Rio Bravo, donde las primeras indagatorias refieren que un individuo habría ingresado directamente al establecimiento para abrir fuego en contra de la víctima, quien se encontraba dentro del área de venta. El hombre habría recibido un disparo en la nuca.

Fuentes consultadas confirmaron el hallazgo de dos casquillos calibre .223, indicio que apunta al posible uso de un arma larga. La distribución de los indicios y la posición del cuerpo sugieren que los disparos fueron realizados a corta distancia, aunque será la autoridad ministerial quien determine con precisión la mecánica del hecho.

La persona fallecida fue identificada de manera extraoficial como Jesús Alejandro Alvarado, de 36 años. De acuerdo con información consultada, Alvarado había sido detenido previamente por distintos señalamientos relacionados con delitos del fuero común y federal; sin embargo, será la Fiscalía quien determine la pertinencia de esos antecedentes dentro de la investigación y si guardan o no relación con el homicidio.

Tras la agresión, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó entrevistas con vecinos y posibles testigos, además de revisar cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para establecer la ruta de escape del agresor y confirmar si actuó solo o con apoyo de otras personas.

Autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el ataque haya sido dirigido de manera específica contra la víctima por los delitos previos. El caso continuará siendo analizado por el área de Homicidios de la Fiscalía, que busca esclarecer el móvil y dar con el responsable.