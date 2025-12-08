Caen cuatro presuntos agresores por ataque a policías en Escobedo

Entre los detenidos se encontraban dos hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 27 y 45 años. Además, contaban con decenas de dosis de presunta droga

Elementos pertenecientes al Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a cuatro personas, incluido un menor, por su presunta participación en ataque armado registrado en la colonia San Miguel Residencial el pasado viernes, en el municipio de Escobedo.

Esta captura se registró en la colonia Fomerrey 35, del municipio de Monterrey. Autoridades visualizaron a un grupo de personas cuyas características físicas coincidían con la descripción de los probables implicados.

Los detenidos fueron identificados como Bryan “N", de 27 años; Fernando “N", de 30 años; Laura “N", de 45 y un adolescente de 14 años de edad.

Al revisar sus pertenencias se encontraron 112 dosis de una sustancia similar al cristal, 51 bolsas con cocaína en piedra, 20 cigarrillos artesanales y 54 bolsas con supuesta marihuana.

En estos despliegues se contó con la presencia de corporaciones como Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía de Escobedo y Fuerza Civil.

Los tres adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el adolescente fue trasladado hacia las instancias correspondientes para verificar su caso.

Se presume que Bryan “N", cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.