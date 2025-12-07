Ataque armado deja tres muertos y tres heridos en Escobedo

Luego de abrir fuego contra una barbería, los agresores protagonizaron una persecución hasta la colonia Agropecuaria, donde uno de ellos fue abatido

Un ataque armado y posterior enfrentamiento entre policías y hombres armados dejaron al menos tres personas sin vida y tres más heridas, en el municipio de General Escobedo.

Así ocurrió el ataque armado

Esta agresión ocurrió dentro de un negocio de barbería de la colonia San Miguel Residencial durante la noche de este viernes, donde hombres armados acabaron con la vida de dos hombres y dejaron a dos menores de edad heridos.

Al perpetrar el crimen, los criminales intentaron huir, pero se encontraron con elementos de la Policía de Proximidad, quienes activaron las acciones de búsqueda para dar con su paradero. Esto desató una persecución que concluyó en calles de la colonia Agropecuaria.

Al verse acorralados, decidieron abrir fuego contra las autoridades, lo que dejó a uno de los agresores abatido, mientras que un elemento resultó herido en la cabeza por el roce de uno de los disparos.

Elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales acudieron al lugar para reforzar la seguridad en la zona, así como en carreteras aledañas como la carretera Colombia.

Aparentemente, el negocio era utilizado como punto de venta de droga.