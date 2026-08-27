Cae sospechoso por desaparición y muerte de joven en García

Detienen a uno de los dos sospechosos por el asesinato de Alexis Aldair Morín, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un tambo en García.

Uno de los dos sospechosos de la desaparición y posterior asesinato de Alexis Aldair Morín Martínez, joven de 18 años cuyo cuerpo fue localizado dentro de un tambo en el municipio de García, fue detenido por autoridades estatales.

Aunque la identidad de la persona detenida no ha sido revelada, el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa confirmó que ya se encuentra bajo custodia y será entrevistada como parte de las investigaciones para ayudar a esclarecer el crimen.

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“Se encuentra hasta este momento una persona detenida quien será próximamente entrevistada para proporcionar alguna información, al aparecer es un tema que tiene que ver con droga y hay referencia que dos personas participaron en la agresión en contra de Alexis”, dijo Carlín Balboa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el homicidio estaría relacionado con un asunto de narcomenudeo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado hasta el momento que los hechos estén vinculados con algún grupo delictivo que opere en Nuevo León.

Alexis Aldair Morín Martínez fue reportado como desaparecido el pasado 26 de julio, luego de ser visto en la colonia Valle de San Blas, en García.

Casi un mes después, el 20 de agosto, su cuerpo fue localizado en la misma colonia, al interior de un tambo de plástico con capacidad aproximada de 200 litros. El recipiente contenía un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión, establecer la participación de los dos presuntos responsables y esclarecer el móvil del asesinato.