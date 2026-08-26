Era de joven desaparecido cuerpo hallado en tambo en García

El cuerpo hallado en un tambo en García fue identificado como Alexis Aldair Morín Martínez, joven desaparecido cuyos restos fueron entregados a su familia.

El cuerpo que fue encontrado en un tambo al interior de una vivienda abandonada en García era del joven desaparecido Alexis Aldair Morín Martínez.



Tras el hallazgo, ocurrido el pasado jueves 20 de agosto en la colonia Valle de San Blas, la Fiscalía practicó pruebas de ADN que confirmaron la identidad.



El fin de semana sus restos fueron entregados a sus familiares, quienes lo despidieron con la música colombiana y rap que disfrutaba en vida.

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Los servicios de velación se realizaron en su vivienda, ubicada en el mismo sector donde se encontró el cuerpo.



Alexis fue visto por última vez a finales de julio y su ausencia provocó protestas para exigir celeridad en las indagatorias.



Casi un mes después, un reporte de malos olores provocó un despliegue policiaco hasta un inmueble en desuso.