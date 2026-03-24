Cae presunto responsable de muerte de niño en Apodaca

La Fiscalía dio a conocer la detención del presunto responsable del ataque a balazos contra una familia en Apodaca, donde perdió la vida un niño de 6 años

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de un hombre identificado como Aarón “N”, de 35 años, por su presunta responsabilidad en el ataque armado que cobró la vida del niño de 6 años Josué Ricardo, en el municipio de Apodaca.

El presunto responsable fue capturado el pasado 22 de marzo por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Monterrey.

Actualmente se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el 9 de marzo en el fraccionamiento Hacienda Las Margaritas, cuando una familia abordaba una camioneta Buick blanca tras recoger al menor de la primaria Saturnino Herrán.

En la unidad viajaban la madre, el padre y sus dos hijos —Josué Ricardo y su hermana de 11 años— cuando el ahora detenido se acercó caminando y comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra el vehículo, logrando herir a ambos menores.

Tras la agresión, la madre aceleró la marcha hasta el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Acapulco y Girasol, donde solicitó auxilio.

Ambos menores fueron trasladados a la Clínica 67 del IMSS, donde el niño falleció a consecuencia de lesiones intracraneales por arma de fuego, mientras que su hermana resultó con heridas por esquirlas, consideradas no graves.

Padre huyó y no ha declarado

En torno al caso, trascendió que el padre de familia habría huido del lugar tras el ataque, presuntamente porque la agresión iba dirigida en su contra.

De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía, el hombre no se ha presentado a rendir declaración ante las autoridades, lo que forma parte de las líneas de investigación en curso.

Versiones encontradas en la investigación

Previo a la detención, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, había informado que la principal línea de investigación apuntaba a un intento de robo del vehículo.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que la declaración de la madre del menor es clave dentro de la carpeta de investigación.

“Lo que tenemos en la carpeta, efectivamente, la mamá del niño lesionado y del fallecido establece que el objetivo era quitarle el carro. Eso es lo que obra en la carpeta”, indicó.

Asimismo, Flores Saldívar aseguró hace algunos días que, hasta ese momento, no existían elementos que confirmaran otras versiones relacionadas con posibles antecedentes criminales o vínculos con delincuencia organizada.

“Sé que se ha mencionado mucho si tenía antecedentes o no, pero la verdad es que lo que existe en la carpeta es eso, que el objetivo era el robo”, explicó.

El fiscal también descartó que existieran órdenes de aprehensión por delincuencia organizada relacionadas con este caso.

“No tenemos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lo que existe en la carpeta es lo que acabo de decir”, precisó.

No obstante, con la detención de Aarón “N”, las autoridades fortalecieron la línea de investigación que apunta a un ataque directo, por lo que no se descarta que surjan nuevos elementos conforme avancen las indagatorias.

El caso ha generado indignación entre la población, ya que el menor fue atacado justo afuera de su escuela, momentos después de haber sido recogido por sus padres.