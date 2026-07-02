Cae presunto responsable de menor atropellado en Monterrey

Como parte de la investigación, peritos y agentes ministeriales revisaron videos obtenidos en los alrededores del lugar donde ocurrió el atropello.

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A 17 días del atropello que cobró la vida de Liam, un menor de apenas cuatro años de edad, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la detención del presunto responsable, ocurrida la mañana de este miércoles en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio, cuando el menor fue atropellado en el cruce de las calles Valle Alto y San Ángel, en la colonia San Ángel, al sur de Monterrey.

El hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio por imprudencia agravado, al tratarse de un delito culposo con culpa grave, debido a que el conductor presuntamente huyó del lugar tras el accidente.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado la identidad del detenido.

El fiscal general del Estado, Javier Flores, confirmó la captura del presunto responsable.

"Se logró la detención del presunto responsable de ese hecho delictivo de homicidio por imprudencia agravado", declaró el fiscal.

De acuerdo con las autoridades, la integración de la carpeta de investigación tomó cerca de dos semanas, periodo durante el cual se recabaron y analizaron diversas pruebas que permitieron solicitar la orden judicial y posteriormente ubicar al presunto responsable.

"Pronto será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los efectos de la imputación y posible vinculación", agregó Javier Flores.

Como parte de la investigación, peritos y agentes ministeriales revisaron videos de vigilancia obtenidos en los alrededores del lugar donde ocurrió el atropello. Asimismo, realizaron el peritaje de una camioneta Jeep modelo 2021, vehículo que presuntamente era conducido por el ahora detenido y que fue abandonado la misma noche del accidente.

La unidad fue localizada horas después por vecinos de la colonia San Ángel.