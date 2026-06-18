Avanza identificación de presunto responsable de muerte de Liam

El vicefiscal Luis Enrique Orozco, señaló que únicamente restan algunos detalles periciales para concluir la integración del caso

La Fiscalía General de Justicia de estado ya se encuentra cerca de identificar al presunto responsable del atropello que cobró la vida de Liam, un niño de apenas cuatro años de edad, ocurrido el pasado 13 de junio en la colonia Valle Alto, al sur de Monterrey.

El vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco, señaló que las investigaciones presentan avances significativos y que únicamente restan algunos detalles periciales para concluir la integración del caso.

“Hay bastante avance en ese sentido (en la identificación de la persona presuntamente responsable)”, aseguró el funcionario.

Durante los últimos días, las autoridades han continuado con diversas diligencias de investigación, principalmente el análisis de videos recabados en la zona donde ocurrió el atropello. Además, se encuentra en proceso el peritaje de una camioneta Jeep modelo 2021, vehículo que presuntamente era conducido por el responsable al momento de los hechos.

La unidad permanece asegurada por la Fiscalía, luego de que vecinos del sector le dieran seguimiento tras el accidente, cuando el conductor presuntamente huyó del lugar. Según las autoridades, el vehículo fue localizado abandonado a poca distancia de donde ocurrió el atropello, aunque el conductor logró escapar.

“El vehículo posiblemente participante se aseguró y está a disposición de la Fiscalía, es parte del objeto del dictamen peritaje y pues esta es una parte que falta redondear pero es mínimo el trabajo de investigación que falta”, agregó Orozco.

“De lo que se tiene conocimiento es de que al parecer unos vecinos le dieron seguimiento cuando huyó la persona y dieron con la ubicación del auto, se envió a gente de Criminalística de campo y se llevó acabo él aseguramiento del vehículo”, agregó el fiscal del Estado, Javier Flores Saldívar.

La mañana de este martes, el vicefiscal sostuvo una reunión con la madre y los abuelos del menor en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, donde se les informó sobre los avances de la investigación y las acciones que continúan realizándose para esclarecer completamente el caso.

“Efectivamente atendimos tanto a la madre como a los abuelos. Se les explicó lo que se les hizo con motivo del inicio de la investigación. Se ha estado haciendo distintas diligencias principalmente a las relativas a la obtención de videos del lugar de los hechos, de conocimiento del lugar y están en proceso de peritaje para verificar cuál fue la manera en la que sucedieron los hechos”, explicó el vicefiscal.

Y es que el lunes por la noche, habitantes de la zona de Valle Alto realizaron una protesta y bloquearon la Carretera Nacional para exigir justicia por la muerte del menor.

Los manifestantes aseguran conocer la identidad del presunto responsable, quien, según versiones de los vecinos, sería residente del mismo sector donde ocurrieron los hechos. Asimismo, la familia de Liam había señalado previamente que no había mantenido comunicación directa con las autoridades encargadas de la investigación, situación que motivó parte de las exigencias durante la manifestación.