Cae presunto líder criminal buscado por homicidio y robo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron en Monterrey a un hombre considerado objetivo prioritario federal y presunto líder de un grupo criminal con operaciones en Zacatecas.

El arresto ocurrió la tarde del miércoles durante un operativo estratégico implementado en el Centro de la ciudad. De acuerdo con el informe oficial, los agentes estatales detectaron al sospechoso sobre la calle Juan Zuazua, casi en el cruce con Padre Mier, donde observaron una camioneta GMC Denali Sierra que salía a exceso de velocidad de un estacionamiento.

El vehículo coincidía con la descripción que tenían los oficiales para localizar al individuo, por lo que le marcaron el alto. En la unidad viajaban dos hombres identificados como Miguel “N”, de 34 años, y Emilio “N”, de 49, quienes mostraron actitud evasiva ante las autoridades.

Durante la inspección, los policías aseguraron 65 envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana, 58 dosis de una sustancia sólida similar al cristal, así como otros indicios que quedaron a disposición de las autoridades.

Fuentes de seguridad informaron que el detenido de 34 años cuenta con una orden judicial vigente por los delitos de homicidio y robo, además de estar vinculado a un grupo criminal que opera en Zacatecas y mantiene presencia nacional e internacional.

Las investigaciones también señalan su presunta participación en diversos hechos violentos registrados en el vecino estado.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica.