Detienen a tres por presunto narcomenudeo en Monterrey

Tras una revisión precautoria, los agentes encontraron a los tres tripulantes en posesión de mochilas que contenían dosis de vegetal y sustancias ilícitas.

Tres personas fueron detenidas en el centro de Monterrey, acusadas del delito contra la salud, según informó el Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto.

El operativo se realizó el 11 de noviembre de 2025, cuando oficiales de Fuerza Civil detectaron una camioneta tipo Pickup color blanca en el cruce de Zuazua y Padre Mier.

Tras una revisión precautoria, los agentes encontraron a los tres tripulantes en posesión de mochilas que contenían dosis de vegetal y sustancias con características de narcóticos, identificados como marihuana y cristal.

Los detenidos fueron identificados como Emilio “N”, Jesús “N” y Miguel “N”, quienes quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Narcomenudeo para determinar su situación jurídica.

Sin embargo, durante el proceso, Jesús “N” comenzó a sentirse mal, presentando síntomas como dificultad para respirar y posteriormente cayó al suelo. Los oficiales procedieron a trasladarlo al Hospital Universitario para recibir atención médica. Al llegar, el personal médico confirmó que el masculino ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades no han detallado las causas del fallecimiento, por lo que se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.