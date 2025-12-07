Cae presunto implicado en ataque a barbería de Escobedo

La detención fue resultado de la activación del Protocolo de Contención del Grupo de Coordinación Metropolitana, desplegada durante la noche del pasado viernes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos del Grupo Táctico de Operaciones lograron la detención de uno de los presuntos implicados en el ataque armado ocurrido en una barbería de la colonia San Miguel Residencial, en el municipio de Escobedo, hecho que dejó tres personas sin vida y tres más heridas el pasado viernes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para dar con el responsable se implementó un operativo especial que incluyó el uso de drones de alta gama, binomios caninos y helicópteros. Gracias a estas acciones, el sospechoso fue localizado y capturado en calles de la colonia Agropecuaria, donde también se le aseguraron dos armas de fuego y varias dosis de droga.

Las autoridades informaron que, durante el despliegue posterior al ataque, uno de los presuntos responsables fue abatido, mientras que otro resultó herido. Estas personas estarían relacionadas directamente con la agresión ocurrida dentro del establecimiento, donde las víctimas fueron atacadas al interior del inmueble.

De manera preliminar, se indicó que esta célula delictiva podría estar vinculada con una serie de hechos violentos registrados en distintos municipios del Área Metropolitana, siendo el más reciente en un sector de San Nicolás. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de otras personas.

En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes mantienen los trabajos de coordinación para reforzar la seguridad en la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque en la barbería de Escobedo?

El ataque armado dentro de la barbería ocurrió cuando los agresores arribaron al sitio y abrieron fuego para después intentar huir del lugar. En su escape, se toparon con elementos de la Policía de Proximidad, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda que derivó en una persecución por calles de la colonia Agropecuaria.

Al verse acorralados, los individuos dispararon contra las autoridades, provocando que uno de ellos fuera abatido en el lugar, mientras que un elemento policial resultó herido en la cabeza por el roce de uno de los proyectiles.

Minutos después, elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales acudieron para reforzar la seguridad en la zona, así como en vialidades cercanas, incluida la carretera Colombia, a fin de evitar la huida de más implicados. De manera extraoficial, se señaló que el establecimiento era presuntamente utilizado como punto de venta de droga, lo que podría estar relacionado con los hechos violentos registrados.