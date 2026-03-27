Cae presunto asesino que ejecutó a hombre frente a su familia

Autoridades le notificaron una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio ocurrido en febrero de 2026, en Apodaca

El principal sospechoso del asesinato de un hombre que fue atacado a balazos al interior de su vehículo, frente a su vivienda y en presencia de su familia, fue notificado de una orden de aprehensión mientras ya se encontraba detenido por otros hechos.

Se trata de Francisco “N”, de 43 años, quien actualmente permanece interno en un Centro de Reinserción Social del estado.

El pasado 24 de marzo, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones le ejecutaron una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio ocurrido el 18 de febrero de 2026 en la colonia Villa Sol, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima, un hombre de 42 años identificado como Arodi, se encontraba dentro de su automóvil estacionado frente a su domicilio, acompañado de su familia, cuando fue sorprendido por varios hombres que venían a bordo de un vehículo Nissan.

Los agresores se emparejaron y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones con un arma de fuego corta, para posteriormente huir del sitio.

El ataque ocurrió ante la mirada de los familiares de la víctima.

Tras el reporte de detonaciones, autoridades acudieron al lugar, donde confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se estableció que la causa de muerte fue por heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un segundo implicado en los hechos, mientras continúan las investigaciones.