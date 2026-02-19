Hombre es ejecutado a balazos y fallece dentro de su vivienda

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, detectives de la agencia estatal de investigaciones y personal del instituto de criminalística

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos en su domicilio marcado con el número 426 ubicado en la calle Leodines Villarreal en la colonia Villas del sol en Apodaca.

Presuntamente, el atacante habría accionado en diferentes ocasiones un arma de fuego contra el hombre de 42 años quien no ha sido identificado, perdiendo la vida.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, detectives de la agencia estatal de investigaciones y personal del instituto de criminalística y servicios periciales, para comenzar con las indagatorias y levantamiento del cuerpo.

En la zona existen cámaras de vigilancia, las cuales serán utilizadas como primeras pistas para dar con el paradero de él o los atacantes.